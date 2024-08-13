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    Холанн, Фоден и Эдегор номинированы на приз лучшего футболиста сезона по версии игроков АПЛ

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    Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) назвала список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона‑2023/24.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    В числе номинантов оказались Фил Фоден, Эрлинг Холанн, Родри (все — «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Коул Палмер («Челси»).

    Палмер также претендует на награду лучшего молодого игрока прошлого сезона АПЛ. В число номинантов также вошли Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба — «Манчестер Юнайтед»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Жоау Педро («Брайтон») и Букайо Сако («Арсенал»).

    Календарь и таблица АПЛ

    Церемония вручения призов состоится 20 августа в Манчестере.

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