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    Зарема: Мне не нравится латинский проект «Спартака» — титулов можно не ждать

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о трансферной политике клуба.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «Пусть "Спартак" выигрывает, но мне латинский проект не нравится. Считаю, что на одного легионера должно быть два русских, а лучше три. Болельщики уже третий год жаждут побед после ухода Федуна. Многим казалось, что вот, наконец попрет. И денег вливается в клуб не меньше, чем в "Зенит", но отрыв от них тем не менее все больше.

    Почему не нравится латинский проект? Представьте, если бы такие футболисты, как Барко и Угальде, играли против защитников типа Игнашевича и Березуцких. Они бы их сломали при первой же попытке атаки.

    Поэтому веры, что Барко и Угальде — это новые Алекс и Веллитон, у меня нет. Дай бог, чтобы Барко клал штрафные в стиле Фернандо, но Фернандо — это Фернандо. Он не обладал высокой скоростью, но мог затоптать любого.

    Безусловно, будут разгромные победы, яркие вспышки, радость и новые надежды болельщиков, но титулов можно не ждать. Команда, увы, стала очень низкорослой.

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    • Сейчас уровень РПЛ в целом самый низкий за всю историю российского футбола. Игроки в 12-и командах нетехничные, но будут брать свои очки за счет физики и отсутствия свободного пространства.

    Единственные, кто прогрессируют в лиге, — это вратари. Лещук не в счет, сорри. "Спартаку" надо было его подписать, а не Довбню. Лещук приносит "Спартаку" удачу», — приводит слова Салиховой Sport24.

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