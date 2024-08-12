В 17:30 12.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре Первой лиги.

Последний матч: «Урал» — «Уфа» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уфа» — «Урал». Коэффициент ставки — 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Урал»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Уфа — Урал.

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