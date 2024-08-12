Агент Тюкавина: Отъезд Кости в Турцию? Я ничего об этом не знаю

, агент форварда «Динамо», высказался о том, что нападающий может оказаться в Турции.

Ранее игроком интересовались «Галатасарай» и «Бешикташ».

«Наверное, кто-то что-то знает. Я ничего об этом не знаю. С этими клубами мы по крайней мере не вели переговоры. Может, кто-то еще появился, не знаю. Не хочу комментировать слухи. Константин пока забрал дочку из роддома. Готовится к игре с "Динамо" Махачкала. До зимы он точно отыграет в "Динамо". Каждый день спрашивать одного и то же — ничего не меняется. Кто-то придумал. До этого куда-то еще отправляли.

Может, кто-то в "Динамо" вел переговоры с "Бешикташем" и "Галатасараем". Лично я не вел. Костя тоже ни разу мне не говорил, что были предложения от этих команд», — сказал Сафонов «СЭ».