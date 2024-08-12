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    Титов обратился к Соболеву: Саня, терпи и найди выход

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации нападающего красно-белых Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Спартак» отстранил Соболева от первой команды после того, как игрок сообщил, что хочет перейти в «Зенит».

    «Уф... Я мог бы что-то посоветовать, если бы знал, откуда ноги растут. За последнее время столько всего было написано: "Зенит", увлечение компьютерными играми и так далее. Но я же не в курсе всех нюансов.

    Тут, пожалуй, можно сказать ему лишь одно: надо терпеть! Считаю, Соболеву нужно наступить на свое "я" и сесть пообщаться с тренером, руководством.

    С другой стороны, я не знаю, что ему сейчас рассказывает его агент. Агенты, увы, нередко манипулируют футболистами.

  • Источник: Соболев до последнего отказывался верить в срыв переговоров между «Спартаком» и «Зенитом»
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    • Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в "Спартак" вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог. С эмоциями, заряженный на результат, забивает, отдает!

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    А так... Остается лишь повторить: "Саня, терпи. Надо найти выход". Ему всего 27 лет. Самый расцвет! Еще играть и играть, радовать болельщиков, семью. Пусть он как можно быстрее найдет правильное решение», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

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