Титов: Барко быстро стал лидером «Спартака»

Бывший капитан «Спартака»оценил уровень игры полузащитника красно-белых

В четвертом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

«Видно, что это классный футболист. Он ведет игру команды. Но "Ахмат" здорово подготовился, разобрал соперника, перекрыл все зоны. Как только аргентинец получал мяч, один, а то и два футболиста гостей оказывались рядом с ним.

С другой стороны, забей он на 96-й минуте, это была бы просто уникальная ситуация! В целом Барко сыграл неплохо, но не ярко. Не так, как в матчах с "Химками" и "Крыльями".

При этом, заметьте, мы уже от него ждем, что он будет делать разницу в каждом туре. Барко нас за столь короткий промежуток времени приучил к тому, что является лидером "Спартака". Это приятно.

Но вот только не каждый соперник дает возможность сильному футболисту проявить свои лучшие качества», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

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«Спартак» приобрел Барко этим летом у аргентинского «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.