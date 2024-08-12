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    Титов: Барко быстро стал лидером «Спартака»

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил уровень игры полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    В четвертом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

    «Видно, что это классный футболист. Он ведет игру команды. Но "Ахмат" здорово подготовился, разобрал соперника, перекрыл все зоны. Как только аргентинец получал мяч, один, а то и два футболиста гостей оказывались рядом с ним.

    С другой стороны, забей он на 96-й минуте, это была бы просто уникальная ситуация! В целом Барко сыграл неплохо, но не ярко. Не так, как в матчах с "Химками" и "Крыльями".

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    • При этом, заметьте, мы уже от него ждем, что он будет делать разницу в каждом туре. Барко нас за столь короткий промежуток времени приучил к тому, что является лидером "Спартака". Это приятно.

    Но вот только не каждый соперник дает возможность сильному футболисту проявить свои лучшие качества», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» приобрел Барко этим летом у аргентинского «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.

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