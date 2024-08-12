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    Тер Штеген — о капитанстве в «Барселоне»: Для меня большая честь представлять и защищать эту эмблему

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген дал комментарий по поводу того, что стал новым капитаном команды.

    Марк-Андре тер Штеген
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    Марк-Андре тер Штеген

    «Для меня большая честь представлять и защищать эту эмблему.

    Говоря о прошлом, мы хотим поблагодарить Хави и его команду за их усилия в работе с нами. Кроме того, мы хотим поздравить Сержи Роберто с тем, чего он добился для клуба всей своей жизни. Уверен, их обоих будут помнить в нашем клубе как легенд.

    Мы начинаем сезон с большим энтузиазмом, приветствуем Ханси Флика и его штаб. Будем надеяться, что этот сезон будет успешным. Кроме того, нас ждет большое событие, которое наполняет меня эмоциями, — возвращение в наш любимый дом, на "Камп Ноу".

    Большое спасибо за вашу постоянную поддержку, кулес», — цитирует тер Штегена As.

    Напомним, что «Барселона» стала второй по итогам прошлого сезона испанской Примеры.

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