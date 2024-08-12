Тер Штеген — о капитанстве в «Барселоне»: Для меня большая честь представлять и защищать эту эмблему

Вратарьдал комментарий по поводу того, что стал новым капитаном команды.

«Для меня большая честь представлять и защищать эту эмблему.

Говоря о прошлом, мы хотим поблагодарить Хави и его команду за их усилия в работе с нами. Кроме того, мы хотим поздравить Сержи Роберто с тем, чего он добился для клуба всей своей жизни. Уверен, их обоих будут помнить в нашем клубе как легенд.

Мы начинаем сезон с большим энтузиазмом, приветствуем Ханси Флика и его штаб. Будем надеяться, что этот сезон будет успешным. Кроме того, нас ждет большое событие, которое наполняет меня эмоциями, — возвращение в наш любимый дом, на "Камп Ноу".

Большое спасибо за вашу постоянную поддержку, кулес», — цитирует тер Штегена As.

Напомним, что «Барселона» стала второй по итогам прошлого сезона испанской Примеры.