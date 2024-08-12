В 18:00 12.08.2024 Сурхан и Кызылкум сыграют матч в Суперлиге Узбекистана.

Сурхан — Кызылкум

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кызылкум»).

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