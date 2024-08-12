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    Станкович: Маркиньос покажет себя на долгой дистанции

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о новичке команды бразильском вингере Маркиньосе.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    Маркиньос перешел в «Спартак» этим летом из венгерского «Ференцвароша».

    «Для меня это был номер 10 (в матче с "Ахматом" — прим.) Это было для сегодняшней игры, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот. Для меня Маркиньос и Барко — две десятки.

    Когда мы играем на тренировках 6 на 4, сложно вскрыть оборону. Сегодня было 8 против 10. Жозе [Виллиан] должен был цепляться за мяч и отдавать его другим. Сегодня не смогли забить, трафик был большой.

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    • Маркиньос может быть и вингером, и десяткой. Все ребята отдали себя полностью. Маркиньос покажет себя на долгой дистанции», — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

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