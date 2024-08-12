Скоулз: Считаю, что «Арсенал» готов к победе в АПЛ

Бывший полузащитниквысказался о перспективахв новом сезоне АПЛ.

«На мой взгляд, фавориты Премьер-лиги останутся такими же, как и в прошлом году. Думаю, что первым будет "Сити", за ним сразу же последует "Арсенал".

Я уже несколько раз говорил, что ожидаю, что "Арсенал" станет командой, которая победит в этом году. Они прогрессировали за последние пару лет, особенно с Микелем Артетой.

Я просто считаю, что в этом сезоне они готовы победить», — цитирует Скоулза Sportskeeda

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» занял итоговое второе место, пропустив вперед только «Манчестер Сити».