Стало известно, насколько серьезна травма Виллиана Роши

Центральный защитник московского ЦСКАизбежал перелома после грубого фола со стороны Эдуарда Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Роша прошел медицинское обследование, у него нет перелома. У Виллиана все еще есть отек, но в последние дни состояние бразильца улучшилось. Он вряд ли будет включен в заявку команды на матч Кубка России в среду.

Игрок хочет скорее восстановиться, чтобы быть включенным в состав команды. Виллиан был недоволен тем, что ему пришлось досрочно покинуть поле в матче против "Краснодара", а также тем, что Сперцян не получил желтую карточку после фола.

Стоит отметить, что Виллиан доволен выступлениями команды и достигнутыми результатами. Роша приложит все усилия, чтобы присутствовать на игре в выходные», — сообщил источник «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне в РПЛ 29-летний бразилец провел 4 матча и во всех вышел в стартовом составе.