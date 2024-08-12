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    Стало известно, насколько серьезна травма Виллиана Роши

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    Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша избежал перелома после грубого фола со стороны Эдуарда Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    «Роша прошел медицинское обследование, у него нет перелома. У Виллиана все еще есть отек, но в последние дни состояние бразильца улучшилось. Он вряд ли будет включен в заявку команды на матч Кубка России в среду.

    Игрок хочет скорее восстановиться, чтобы быть включенным в состав команды. Виллиан был недоволен тем, что ему пришлось досрочно покинуть поле в матче против "Краснодара", а также тем, что Сперцян не получил желтую карточку после фола.

    Стоит отметить, что Виллиан доволен выступлениями команды и достигнутыми результатами. Роша приложит все усилия, чтобы присутствовать на игре в выходные», — сообщил источник «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне в РПЛ 29-летний бразилец провел 4 матча и во всех вышел в стартовом составе.

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