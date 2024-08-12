Кечинов: Состояние Виллиана Жозе настораживает

Бывший футболист «Спартака»раскритиковал новичка красно-белых нападающего

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» этим летом из испанского «Бетиса».

«Я смотрел статистику Жозе в испанских клубах — очень прилично. Наверное, селекционная служба "Спартака" за ним следила и понимали, кого брали. Они видели, в каком он состоянии.

Но профессиональному футболисту нельзя приезжать в новый в клуб в таком состоянии. Это настораживает.

Однако я не сомневаюсь, что Жозе набере форму. У него качества бомбардира, необходимые "Спартаку". Рассчитываю, что он проявит себя и будет приносить пользу Спартаку», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».