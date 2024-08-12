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    Кечинов: Состояние Виллиана Жозе настораживает

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов раскритиковал новичка красно-белых нападающего Виллиана Жозе.

    Виллиана Жозе
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    Виллиана Жозе

    Виллиан Жозе перешел в «Спартак» этим летом из испанского «Бетиса».

    «Я смотрел статистику Жозе в испанских клубах — очень прилично. Наверное, селекционная служба "Спартака" за ним следила и понимали, кого брали. Они видели, в каком он состоянии.

    Но профессиональному футболисту нельзя приезжать в новый в клуб в таком состоянии. Это настораживает.

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    • Однако я не сомневаюсь, что Жозе набере форму. У него качества бомбардира, необходимые "Спартаку". Рассчитываю, что он проявит себя и будет приносить пользу Спартаку», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

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