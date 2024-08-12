начнут матч в 20:00 в очередном туре Первой лиги, 12.08.2024.

Последний матч: «Торпедо» — «КамАЗ» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «КамАЗ» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 3.25.

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