В 15:00 12.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Премье-лиге Кыргызстана.

Последний матч: «Мурас Юнайтед» — «Илбирс» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Илбирс» — «Мурас Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Мурас Юнайтед»).

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