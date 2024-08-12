Гильерме: Я был уверен, что в «Зените» Глушенкову будет намного лучше, чем в «Локомотиве»

Бывший вратарьподелился мнением об успехах форварда

«Я не сомневался насчет игры Максима Глушенкова, как он сейчас играет в "Зените". Это хороший футболист. Когда он перешел в "Зенит", я был уверен, что ему там будет намного лучше, чем в "Локомотиве". Потому что качество мастерства у футболистов там, если правду говорить, намного лучше, чем в "Локомотиве".

Когда у тебя уровень хороший, и рядом с тобой высококлассные игроки, то намного легче становится. Поэтому я не удивлен», — цитирует Гильерме ТАСС.

Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» летом из «Локомотива».