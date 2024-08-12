ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахКогда лопнет саудовский футбольный пузырь? Один из самых амбициозных проектов, кажется, выбрал новый вектор развития
  • 22:12
    • Фабиу Карвалью сменил «Ливерпуль» на «Брентфорд»
  • 17:55
    • Хулиан Альварес стал игроком «Атлетико» Мадрид
  • 17:48
    • Черевченко покинул «Факел»
  • 16:45
    • «Аль-Ахли» предложил за Винисиуса 1 млрд евро
  • 14:46
    • Вендел пропустит ближайший матч «Зенита»
    Все новости спорта

    Гильерме: Я был уверен, что в «Зените» Глушенкову будет намного лучше, чем в «Локомотиве»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением об успехах форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

    Маринато Гильерме
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маринато Гильерме

    «Я не сомневался насчет игры Максима Глушенкова, как он сейчас играет в "Зените". Это хороший футболист. Когда он перешел в "Зенит", я был уверен, что ему там будет намного лучше, чем в "Локомотиве". Потому что качество мастерства у футболистов там, если правду говорить, намного лучше, чем в "Локомотиве".

    Когда у тебя уровень хороший, и рядом с тобой высококлассные игроки, то намного легче становится. Поэтому я не удивлен», — цитирует Гильерме ТАСС.

    Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» летом из «Локомотива».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев выиграет второй «Мастерс» в сезоне?
  • Рублев — Попырин. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Барселона» не заметит монегасков
  • «Барселона» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Химки» способны удивить
  • «Ростов» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рублев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Легечка — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  6.69
  • Экспресс дня 13 августа
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пегула — Анисимова
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры