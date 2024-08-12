ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахКогда лопнет саудовский футбольный пузырь? Один из самых амбициозных проектов, кажется, выбрал новый вектор развития
  • 22:12
    • Фабиу Карвалью сменил «Ливерпуль» на «Брентфорд»
  • 17:55
    • Хулиан Альварес стал игроком «Атлетико» Мадрид
  • 17:48
    • Черевченко покинул «Факел»
  • 16:45
    • «Аль-Ахли» предложил за Винисиуса 1 млрд евро
    Все новости спорта

    Флик: У нас был не лучший день, но я уверен, что с «Валенсией» мы будем играть лучше

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на поражение от «Монако» (0:3) матче за Кубок Жоана Гампера.

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «В первые несколько минут мы были хороши, у нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Мы не были хороши ни в скорости, ни в передачах. У нас был не лучший день, но я уверен, что с "Валенсией" мы будем играть лучше.

    Сегодня такой день, когда ты понимаешь, что идёт хорошо, а что нет. Мы проанализируем это, и я уверен, что с "Валенсией" мы сыграем по-другому. Мы заботимся о новых игроках, мы все еще находимся на предсезонке», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

    «Барселона» впервые с 2012 года не смогла стать обладателем Кубка Жоана Гампера.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Химки» способны удивить
  • «Ростов» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» будет торопиться!
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Соперники порадуют результативностью
  • «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.69
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лудогорец — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рублев — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Легечка — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры