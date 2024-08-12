Флик: У нас был не лучший день, но я уверен, что с «Валенсией» мы будем играть лучше

Главный тренеротреагировал на поражение от(0:3) матче за Кубок Жоана Гампера.

«В первые несколько минут мы были хороши, у нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Мы не были хороши ни в скорости, ни в передачах. У нас был не лучший день, но я уверен, что с "Валенсией" мы будем играть лучше.

Сегодня такой день, когда ты понимаешь, что идёт хорошо, а что нет. Мы проанализируем это, и я уверен, что с "Валенсией" мы сыграем по-другому. Мы заботимся о новых игроках, мы все еще находимся на предсезонке», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

«Барселона» впервые с 2012 года не смогла стать обладателем Кубка Жоана Гампера.