Черданцев: Как Нгамале мог забить пенальти, если я не комментировал матч?

Комментаторотреагировал на победунад(1:0).

«Динамо — хорошая команда. Меня порадовало качество футбола для 4‑го тура, и "Зенит" играет так, как будто это разгар сезона. Слишком бодро! "Динамо" тоже выглядело неплохо, учитывая, что у них только что вернулась половина команды. Матч показал, что чемпионат не должен быть легкой прогулкой для "Зенита".

В некоторых командах пенальти по определению бьет главный бомбардир. Если он отказывается, значит, бьет кто‑то другой. Личка перечислил полкоманды, это неправильно. Должен быть основной пенальтист. Думаю, что это недоработка тренерского штаба. В такой ответственный момент должен был бить пенальти кто угодно, но не Нгамале. Тем более, как он мог забить, если не я комментировал матч?» — отметил Черданцев в комментарии «Матч ТВ».

После четырех туров РПЛ «Зенит» набрал 12 очков из 12 возможных и единолично возглавляет таблицу чемпионата России.