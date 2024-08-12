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    Черданцев: Как Нгамале мог забить пенальти, если я не комментировал матч?

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    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на победу «Зенита» над «Динамо» (1:0).

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Динамо — хорошая команда. Меня порадовало качество футбола для 4‑го тура, и "Зенит" играет так, как будто это разгар сезона. Слишком бодро! "Динамо" тоже выглядело неплохо, учитывая, что у них только что вернулась половина команды. Матч показал, что чемпионат не должен быть легкой прогулкой для "Зенита".

    В некоторых командах пенальти по определению бьет главный бомбардир. Если он отказывается, значит, бьет кто‑то другой. Личка перечислил полкоманды, это неправильно. Должен быть основной пенальтист. Думаю, что это недоработка тренерского штаба. В такой ответственный момент должен был бить пенальти кто угодно, но не Нгамале. Тем более, как он мог забить, если не я комментировал матч?» — отметил Черданцев в комментарии «Матч ТВ».

    После четырех туров РПЛ «Зенит» набрал 12 очков из 12 возможных и единолично возглавляет таблицу чемпионата России.

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