Альварес: Прощаюсь с удивительной командой, испытывая кучу эмоций

Нападающий сборной Аргентинывысказался о своем уходе из. Он перебрался в

«Сегодня я прощаюсь с удивительной командой, испытывая кучу эмоций. Это были два особенных года. За это время я вырос и многому научился — и как игрок, и как человек.

Спасибо директорам и тренерскому штабу за доверие. Ваши наставления и видение помогли мне очень сильно вырасти.

Спасибо моим партнёрам по команде за каждый момент, который мы разделили, за усилия и самоотдачу на каждой тренировке и в каждом матче. Я многому научился у каждого из вас, и у меня навсегда остались воспоминания и дружеские отношения.

Спасибо фанатам от всего сердца за огромную поддержку и за то, что с первого дня я чувствовал себя как дома. Я всегда буду гордиться тем, что был частью этой семьи.

"Манчестер Сити" всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я желаю вам всяческих успехов в будущем и буду продолжать поддерживать клуб, где бы я ни находился», — написал Альварес в социальных сетях.

В минувшем сезоне Альварес сыграл за «горожан» 54 матча, забил 19 мячей, отдал 13 голевых передач. При этом аргентинец постоянно жаловался, что недоволен своим положением в «Манчестер Сити» и хочет играть более важную роль в команде.