Последний матч: «Алдиер» — «Алай» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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