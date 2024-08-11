Агент Тюкавина: Посмотрите, сколько получает мяч Костя и сколько Глушенков

, представитель форварда «Динамо», высказался об игре нападающего в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

Бело-голубые уступили в Санкт-Петербурге 0:1. Встреча состоялась 10 августа. Единственный гол забил Максим Глушенков. Тюкавин не нанес ни одного удара по воротам.

«На то, чтобы анализировать игру, есть главный тренер. Посмотрите, сколько получает мяч Глушенков и сколько Костя. В этом вся проблема. На меня "Динамо" обижается, но может, Костя мешает на поле? У вас есть нападающий, почему вы не снабжаете его мячами?

Костя сказал все правильно. Он в этом плане терпеливый. Глушенков в первом тайме нанес четыре удара, потому что получал мяч», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».