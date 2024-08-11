В 18:00 11.08.2024 Ширак и Ноа сыграют матч в Высшей лиге Армении.

Ширак — Ноа

Последний матч: «Ширак» — «Ноа» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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