Самошников: Матч с махачкалинским «Динамо» был тяжелым

Защитник «Локомотива»высказался о матче 4-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Москвичи победили 2:0. Один из голов забил Самошников.

«Как мне матч с "Динамо" Мх? Тяжёлый. Но радостный, что выиграли. Тяжело ли играть против тёмных лошадок? Я бы не сказал, что они тёмные лошадки. Просто ребята очень настроены на борьбу. Нам надо было выигрывать свои единоборства, чтобы побеждать в этом матче.

С чем связана моя повышенная результативность? Может, потому, что я играю выше в атаке, не знаю. Не могу ответить точно на этот вопрос, почему так. Это же хорошо. Нравится ли играть в атаке? Мне нравится, когда команда выигрывает, а кто забил, не так важно», — приводит слова Самошникова пресс-служба железнодорожников.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 9 очков.