Орлов: В матче «Зенита» и «Динамо» результат закономерный

Комментаторвысказался о победе «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Результат закономерен. "Зенит" наиграл на победу, был сильнее соперника. Если бы еще отдельные футболисты умели играть левой ногой... Имею в виду Караваева и Эраковича. Какие моменты они имели! Ну что поделать. Совсем не левши (улыбается). Матч получился напряженным, по качеству футбола хозяева москвичей превзошли. Зенитовцы мастеровитее.

Но вот что сразу бросилось в глаза. Динамовцы, в отличие от предыдущих соперников команды Семака, ловили питерцев именно в момент приема мяча. Тому же Глушенкову приходилось непросто, его почти все время сразу же встречали», — сказал Орлов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 12 очков и единолично лидирует в таблице РПЛ.