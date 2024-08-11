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    Оболонь — Рух В: как смотреть трансляцию матча в украинской Премьер-лиге

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    В 13:00 11.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Оболонь — Рух В в украинской Премьер-лиге.

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    Последний матч: «Оболонь» — «Рух В» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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