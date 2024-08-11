В 15:00 11.08.2024 Нефтчи Кочкор-Ата и Алга сыграют матч в Премье-лиге Кыргызстана.

Нефтчи Кочкор-Ата — Алга

Последний матч: «Нефтчи Кочкор-Ата» — «Алга» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нефтчи Кочкор-Ата»).

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