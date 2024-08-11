ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу11 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 16:38
    • «Крылья Советов» и «Факел» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 08:43
    • Шнайдер взяла верх над Самсоновой в четвертьфинале турнира в Торонто
  • 08:30
    • Рублев победил Синнера в четвертьфинале турнира в Монреале
    Все новости спорта

    Мостовой считает, что «Зенит» ни в чем не превосходил «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Зенит
    Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил игру «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «В матче "Зенит" — "Динамо" закономерной была бы ничья. "Зенит" ни в чём не превосходил "Динамо". Моментов было считанное количество, потому что играли две сильные команды. По игре всё шло к ничьей.

    На данный момент "Динамо" является конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство. Думаю, ещё две или три команды должны создать эту интригу. Мы увидели, что местами и "Динамо" владело преимуществом, поэтому всё может быть», — сказал Мостовой Чемпионату.

  • РПЛ. «Зенит» и «Динамо» уходят в отрыв
  • Итоги 3-го тура чемпионата России по футболу
  • 07/08/2024

    • После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе, а «Динамо» — на 2-й позиции (9 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» продолжит побеждать?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Смогут ли «Крылья» наконец-то победить?
  • «Крылья Советов» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Шнайдер обыграет Пегулу и выйдет в финал «тысячника»?
  • Шнайдер — Пегула. Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Шнайдер — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рублев — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аякс — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Попырин — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Корда — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры