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    Лаксальт: С «Зенитом» сыграли хорошо, нужно было забивать

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    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

    Диего Лаксальт
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    Диего Лаксальт

    Московский клуб уступил в Санкт-Петербурге 0:1. Лаксальт пожаловался, что бело-голубые не смогли реализовать свои моменты.

    «Тюкавин сказал, что пенальти должен был исполнять другой человек? Я не знаю. Мы поговорим об этом в команде позже. Если кто-то хочет взять на себя ответственность, пробить и забрать мяч, ничего страшного. Мы должны постараться забить, но, в конце концов, это не та проблема, на которой нужно заострять внимание.

    Мы хорошо поработали, показали хорошую игру. Мы должны были забивать во втором тайме после того, как они забили. Но в итоге мы не добились того, чего хотели. Мы хотели выигрывать в каждом матче. Но это нормально. Нам нужно многое улучшить и продолжать работать.

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    Как в "Динамо" готовились к Глушенкову? Мы готовились к игре с "Зенитом", почему к Глушенкову? Я знаю, что он отлично начал сезон, но мы не готовимся к игре против одного игрока. У них больше 11 топ-игроков, поэтому мы не можем думать только об одном», — сказал Лаксальт ТАСС.

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