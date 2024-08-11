начнут матч в 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 11.08.2024.

Последний матч: «Палмейрас» — «Фламенго» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Палмейрас». Коэффициент ставки — 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Палмейрас»).

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