В 19:00 11.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре Первой лиги.

Последний матч: «Арсенал Тула» — «Нефтехимик» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Арсенал Тула»).

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