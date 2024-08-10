В 14:30 10.08.2024 Сток Сити и Ковентри Сити сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Сток Сити — Ковентри Сити

Последний матч: «Сток Сити» — «Ковентри Сити» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ковентри Сити»).

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