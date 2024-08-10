В 16:00 10.08.2024 СКА-Хабаровск и Шинник сыграют матч в Первой лиге России.

СКА-Хабаровск — Шинник

Последний матч: «Шинник» — «СКА-Хабаровск» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Шинник» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Шинник»).

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