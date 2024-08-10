СКА-Хабаровск — Шинник
Последний матч: «Шинник» — «СКА-Хабаровск» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Шинник» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Шинник»).
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