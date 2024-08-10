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    СКА-Хабаровск — Шинник: как смотреть трансляцию матча в Первой лиге России

    Футбол ФНЛ — Первая лига СКА-Хабаровск Шинник Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 16:00 10.08.2024 СКА-Хабаровск и Шинник сыграют матч в Первой лиге России.

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    СКА-Хабаровск — Шинник

    Последний матч: «Шинник» — «СКА-Хабаровск» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Шинник»).

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