Семак: У «Зенита» нет трепета перед матчем с «Динамо»

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Новая игра — это новая история, в которой неважны предыдущие матчи и какая‑то статистика. Что касается тех матчей, то они для нас складывались по‑разному. Где‑то нам не везло… Я не считаю, что у "Динамо" было какое‑то преимущество. В целом это были не лучшие матчи в нашем исполнении. Может, только в Кубке России хорошо смотрелись. В первом домашнем матче РПЛ мы тогда позволили "Динамо" слишком легко забить, в итоге отыгрались, но в концовке пропустили.

Были достаточно сложные матчи, но я бы не сказал, что у нас есть какой‑то трепет или принципиальность перед матчем с "Динамо". Это такой же соперник, как и остальные команды, которые стремятся играть на контратаках, используя наши ошибки. Нам надо играть надежно в обороне, поменьше ошибаться и активно играть в атаке.

Те игроки, которые сегодня выходят в стартовом составе, сильнее тех, которые не выходят. Вот и все мое руководство.

Нас интересует сейчас только матч с "Динамо". Что было до него и сколько мы забили — этому внимание не уделяем. Максим сам отмечал, что важен только результат команды. Если не будет забивать Глушенков, а кто‑то другой и мы будем побеждать, то все будут также счастливы», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Начало игры запланировано на 17:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.