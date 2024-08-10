Нигматуллин раскритиковал игру «Краснодара»

Руслан Нигматуллин Фото: globallookpress.com
По мнению Нигматуллина, с Мурадом Мусаевым команда топчется на месте.
«Под руководством Ивича команда была сильнее и неуступчивее, а с Мурадом Мусаевым команда топчется на месте, не забивает и никого не обыгрывает в РПЛ. Поэтому, конечно, фаворит в предстоящем матче ЦСКА, который под руководством Николича выглядит неплохо на старте сезона», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».
Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в субботу, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.