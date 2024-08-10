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    Мидлсбро — Суонси онлайн трансляция

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Мидлсбро Суонси
    Мидлсбро и Суонси начнут матч в 14:30 в английском Чемпионшипе, 10.08.2024.

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    Последний матч: «Мидлсбро» — «Суонси» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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