В 17:00 10.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперкубке Англии.

Последний матч: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Манчестер Сити»).

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