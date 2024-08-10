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    «Локомотив» и «Динамо» Махачкала назвали стартовые составы на матч РПЛ

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    Сегодня, 10 августа, пройдет матч 4-го тура РПЛ, в котором сыграют «Локомотив» и махачкалинское «Динамо».

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    Встреча в Москве начнется в 15:00 мск.

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьёв.

    «Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Крачковский, Ангбан, Зинович, Сундуков, Магомедов, Касинтура.

    После трех туров московский клуб набрал 6 очков и идет 5-м в таблице. У махачкалинской команды два балла и 13-я позиция.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогноз на матч между «Локомотивом» и «Динамо» Махачкалой доступен по ссылке.

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