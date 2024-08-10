«Локомотив» и «Динамо» Махачкала назвали стартовые составы на матч РПЛ

Дмитрий Баринов Фото: globallookpress.com
Встреча в Москве начнется в 15:00 мск.
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьёв.
«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Крачковский, Ангбан, Зинович, Сундуков, Магомедов, Касинтура.
После трех туров московский клуб набрал 6 очков и идет 5-м в таблице. У махачкалинской команды два балла и 13-я позиция.
Прогноз на матч между «Локомотивом» и «Динамо» Махачкалой доступен по ссылке.