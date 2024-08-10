Личка: Когда играешь такие большие игры, и твоя реализация ноль процентов, то не можешь победить

Главный тренер московскоговысказался о матче против(0:1).

«К сожалению, когда ты играешь такие большие игры, и твоя реализация ноль процентов, то не можешь победить. Мы сегодня провели достаточно хорошую, дисциплинированную встречу. Можно сказать, мы создали достаточно проблем сопернику. У них были возможности забить гол в первом тайме, но у нас тоже возникали ситуации, в которых могли решать исход матча. Мы хотели действовать активно и атаковать. Очки остаются здесь. Это наша ошибка. Мы должны были забирать минимум одно очко», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

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После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.