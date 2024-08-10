Кержаков: Глушенкова пока рано сравнивать с Аршавиным

Вратарь «Зенита»поделился мнением о новичке команды полузащитнике

Глушенков в первых пяти матчах за «Зенит» забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

По мнению Кержакова, Глушенкова пока рано сравнивать с Андреем Аршавиным, одним из лучших игроков в истории «Зенита».

«Как можно это делать после трех туров? Если брать то поколение "Зенита", там вряд ли кто‑то чего‑то боялся на поле, в том числе ошибиться. У Макса это тоже есть — он художник и сейчас творит на поле.

Но скажу еще раз — с тем же Аршавиным сравнивать пока рано. Играли бы сейчас в еврокубках и Макс продолжал бы феерить и там, а потом, например, уехал бы в топовый европейский клуб, через какое‑то время параллели можно было бы проводить.

А сейчас, при безусловном таланте Максима, пока неуместно. Но ключевое слово тут пока», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».