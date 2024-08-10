Кечинов: Соболев не нужен «Зениту» и стал не нужен «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака»считает, чтоуже не планирует подписывать нападающего красно-белых

«Соболев не нужен "Зениту" и стал не нужен "Спартаку" после всех своих заявлений и мыслей.

Ему остается только ждать, когда клуб найдет на него покупателя, который решил заплатить определенную сумму. Другого варианта здесь уже нет.

Получилось так, что он и не в "Зените", и не в "Спартаке". После истории с "Зенитом" не думаю, что "Спартак" будет на него рассчитывать», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» отстранил Соболева от первой команды после того, как игрок сообщил, что хочет перейти в «Зенит».