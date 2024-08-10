Канчельскис: Если «Зенит» обыграет «Динамо», можно говорить, что на 50% они чемпионы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»высказался о предстоящем матче междув четвертом туре РПЛ.

«"Динамо" обязано создать проблемы "Зениту". "Зенит" сейчас хорош во всех смыслах и всех линиях. Для "Динамо" это ключевой момент.

Если "Зенит" обыграет "Динамо", можно говорить, что на 50% они чемпионы.

Будет интересно посмотреть, как "Динамо" будет выглядеть. Динамовцы должны доказать, что они не просто один раз стрельнули. Важна стабильность», — сказал Канчельскис, слова которого передает «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 10 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.