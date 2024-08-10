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    Глушенков: Победа над «Динамо» — самая тяжелая за четыре тура

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    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о победе своей команды в матче 4-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

    Максим Глушенков в матче против «Динамо»
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    Максим Глушенков в матче против «Динамо»

    «Самая тяжёлая победа для "Зенита" в сезоне? Да, согласен, самая тяжёлая победа за четыре тура. Было тяжело, но в перерыве мы чуть подкорректировали действия в атаке и забили. Спасибо Жене, что отбил пенальти, красавчик.

    Голевая серия? Не думаю про это. Но в первом тайме были три момента, три раза бил — не забил. Вышел на второй тайм и сказал себе, что должен забить. Так и получилось», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

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