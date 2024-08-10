Глушенков: Победа над «Динамо» — самая тяжелая за четыре тура

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче 4-го тура российской Премьер-лиги с(1:0).

«Самая тяжёлая победа для "Зенита" в сезоне? Да, согласен, самая тяжёлая победа за четыре тура. Было тяжело, но в перерыве мы чуть подкорректировали действия в атаке и забили. Спасибо Жене, что отбил пенальти, красавчик.

Голевая серия? Не думаю про это. Но в первом тайме были три момента, три раза бил — не забил. Вышел на второй тайм и сказал себе, что должен забить. Так и получилось», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Рубина» 14-го августа.