Галактионов: Замена Пиняева? Нам показалось, что можно было действовать более инициативно

Главный тренер московскогоподвел итог матча против махачкалинского(2:0).

«Волнительное начало второго тайма? Это связано с тем, что в середине перестали держать мяч таким образом и выходить из обороны, чтобы отодвинуть соперника от наших ворот. Также было несколько опасных моментов. Соперник с этого создавал моменты, нельзя сказать, что с взаимодействий и комбинаций, именно со стандартных положений. Мы рассчитывали на свои быстрые атаки, и в принципе направленность замен была вызвана тем же. Дима Воробьев подустал и Артем Карпукас. Приняли решение, что более свежие и мобильные ребята, нацеленные не только на атаку, но которые могут помогать и в обороне держать ритм игры.

Мы понимали, с кем мы столкнемся. Что это очень вязкая, дисциплинированная, боевая команда и надо было терпеть, поэтому очень важно было сыграть на ноль в этом матче.

Замена Пиняева? Нам показалось, что можно было действовать более инициативно. Он хорошо открывался, был активен. С учетом того, что мы смотрели на состояние ребят, видели, что сил было отдано много. Чтобы поддержать темп игры, решили выпустить более свежего игрока. Никак не связано с тем, что плохо у него что‑то или нет. Просто решили еще больше добавить скорости», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Поле этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 13-й позиции (2 балла).