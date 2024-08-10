В 18:00 10.08.2024 Динамо К и Верес сыграют матч в чемпионате Украины по футболу.

Динамо К — Верес

Последний матч: «Верес» — «Динамо К» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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