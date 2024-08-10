Анчелотти: У Мбаппе все будет хорошо

Наставник мадридского «Реала»оценил перспективы форварда

Специалист уверен, что нападающий сможет себя проявить в новой команде.

«В "Реале" Килиан проявит свои игровые качества в дополнение к своему серьёзному отношению к делу.

В клубе все очень рады, что он здесь: болельщики, игроки, тренер. Мы все очень рады ему и уверены, что у него всё будет хорошо», — приводит слова Анчелотти Marca.

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Мбаппе официально перешел в мадридский клуб 3 июня. Ранее форвард выступал за «ПСЖ».