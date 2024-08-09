Тен Хаг: Йоро для своего возраста очень зрелый футболист

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился впечатлениями от работы с новичком команды 18-летнем защитнике

«Он уже проявляет одно из качеств, из-за которого мы его подписали. Очень зрелый, отличный характер, справляется с проблемами, смотрит вперёд, смелый и позитивный.

В нём горит огонь. Для своего возраста он уже очень зрелый, очень уравновешенный. Его невозможно отвлечь. Он знает, чего хочет. Он знает, куда хочет пойти. Я уверен, что он вернётся как можно скорее, а затем будет поддерживать команду и помогать ей выигрывать игры и трофеи», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Лени Йоро стал манкунианцем летом 2024 года, перейдя из французского «Лилля» за € 62 млн и заключил контракт на пять лет.