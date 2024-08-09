08:30День на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 21:40
    • Шнайдер на тай-брейке дожала Фрех и вышла в третий круг турнира в Торонто
  • 21:36
    • Рублев пробился в третий круг турнира в Монреале
  • 21:33
    • Самсонова вышла в третий круг турнира в Торонто
  • 18:47
    • Пепе объявил о завершении карьеры в 41 год
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Йоро для своего возраста очень зрелый футболист

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от работы с новичком команды 18-летнем защитнике Лени Йоро.

    Лени Йоро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лени Йоро

    «Он уже проявляет одно из качеств, из-за которого мы его подписали. Очень зрелый, отличный характер, справляется с проблемами, смотрит вперёд, смелый и позитивный.

    В нём горит огонь. Для своего возраста он уже очень зрелый, очень уравновешенный. Его невозможно отвлечь. Он знает, чего хочет. Он знает, куда хочет пойти. Я уверен, что он вернётся как можно скорее, а затем будет поддерживать команду и помогать ей выигрывать игры и трофеи», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

  • Прыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ
  • Французская Лига 1 остается самой благодатной почвой для поиска нового игрока клубами АПЛ
  • 23/07/2024

    • Лени Йоро стал манкунианцем летом 2024 года, перейдя из французского «Лилля» за € 62 млн и заключил контракт на пять лет.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» прекратить серию неудач?
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Ставим на олимпийский триумф «трехцветных»!
  • Франция — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Смогут ли «Химки» продолжить набирать очки?
  • «Пари НН» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.50
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Франция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оренбург — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры