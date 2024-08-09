начнут матч в 19:30 в чемпионате Хорватии по футболу, 09.08.2024.

Последний матч: «Славен Белупо» — «Sibenik» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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