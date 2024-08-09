начнут матч в 17:00 в Суперлиге Узбекистана, 09.08.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив Ташкент» — «Олимпик Ташкент» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Локомотив Ташкент»).

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