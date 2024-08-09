Гвардиола: Хотелось дать игрокам больше отдохнуть, но имеем то, что имеем

Главный тренервысказался о паузе между сезонами для его футболистов.

«Мы стараемся предоставить игрокам как можно больше времени на отдых. Нам хотелось бы предоставить больше времени, но имеем то, что имеем… Часть футболистов вернулась, игроки сборной Англии и Родри прибудут на следующей неделе», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал победителем английской Премьер-лиги.

Напомним, что новый сезон английской Премьер-лиги стартует 16-го августа. Полный календарь можно посмотреть по этой ссылке.