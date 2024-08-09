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    Гвардиола: Хотелось дать игрокам больше отдохнуть, но имеем то, что имеем

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о паузе между сезонами для его футболистов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы стараемся предоставить игрокам как можно больше времени на отдых. Нам хотелось бы предоставить больше времени, но имеем то, что имеем… Часть футболистов вернулась, игроки сборной Англии и Родри прибудут на следующей неделе», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

    В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал победителем английской Премьер-лиги.

    Напомним, что новый сезон английской Премьер-лиги стартует 16-го августа. Полный календарь можно посмотреть по этой ссылке.

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