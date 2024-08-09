Гвардиола: Хотелось дать игрокам больше отдохнуть, но имеем то, что имеем

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Мы стараемся предоставить игрокам как можно больше времени на отдых. Нам хотелось бы предоставить больше времени, но имеем то, что имеем… Часть футболистов вернулась, игроки сборной Англии и Родри прибудут на следующей неделе», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал победителем английской Премьер-лиги.
Напомним, что новый сезон английской Премьер-лиги стартует 16-го августа. Полный календарь можно посмотреть по этой ссылке.