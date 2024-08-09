09.08.2024 в 19:00 начнется матч в турнире в финале мужского олимпийского турнира по футболу. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция U23» — «Испания U23» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

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