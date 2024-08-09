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    Футбол, Литва. Лига А, Джюгас — Шауляй. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол
    В 19:00 09.08.2024 Джюгас и Шауляй сыграют матч в Лига А Литвы.

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    Джюгас — Шауляй

    Последний матч: «Шауляй» — «Джюгас» 3:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

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